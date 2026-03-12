Valor de cierre del dólar en Bolivia este 12 de marzo de USD a BOB

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 6,86 bolivianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,73% frente a los 6,74 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 1,83%, por lo que desde hace un año aún acumula una subida del 1,56%.

Con respecto a días pasados, invirtió el valor de la jornada previa, en el que se saldó con un descenso del 0,91%, mostrando que no es capaz de asentar una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 22,41%, que es una cifra claramente superior al dato de volatilidad anual (14,87%), lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.