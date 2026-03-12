Nikkei 225 este 12 de marzo: abre con tendencia a la baja

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Nikkei 225, que inaugura la jornada financiera del jueves 12 de marzo con notables caídas del 1,63%, hasta los 54.128,17 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el selectivo pone freno a dos sesiones seguidas con tendencia positiva.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 registra una bajada 2,08%; por el contrario en términos interanuales acumula aún un ascenso del 43,25%. El Nikkei 225 se sitúa un 8,02% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 5,89% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).