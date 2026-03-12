Nikkei 225 este 12 de marzo: abre con tendencia a la baja

Jornada bajista para el Nikkei 225, que inaugura la jornada financiera del jueves 12 de marzo con notables caídas del 1,63%, hasta los 54.128,17 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el selectivo pone freno a dos sesiones seguidas con tendencia positiva.
Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 registra una bajada 2,08%; por el contrario en términos interanuales acumula aún un ascenso del 43,25%. El Nikkei 225 se sitúa un 8,02% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 5,89% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).