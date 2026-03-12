Estos son los sencillos que están de moda hoy en Spotify México

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. dopamina (w Tito Double P)

Peso Pluma

Tras acumular 1.266.682 reproducciones, «dopamina (w Tito Double P)» de Peso Pluma se mantiene en primer lugar.

2. Pvta Luna

Neton Vega

«Pvta Luna» de Neton Vega se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.139.608 reproducciones, motivo por el cual continúa en la segunda posición.

3. chiclona (w Tito Double P, LENCHO)

Peso Pluma

«chiclona (w Tito Double P, LENCHO)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el tercer lugar, con 1.131.081 reproducciones.

4. daño (w Tito Double P)

Peso Pluma

«daño (w Tito Double P)» de Peso Pluma se ubica en la cuarta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.128.080 reproducciones.

5. 7-3 (w Tito Double P)

Peso Pluma

«7-3 (w Tito Double P)» de Peso Pluma va en descenso: ya llega a la quinta posición. Sus 1.024.087 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

6. Todo Lo Fue

Lenin Ramírez

«Todo Lo Fue» de Lenin Ramírez es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.010.976 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. Ya Borracho

Herencia De Grandes

«Ya Borracho», interpretado por Herencia De Grandes, ocupa el séptimo lugar de la lista, tras lograr 982.179 reproducciones.

8. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

Tras acumular 919.739 reproducciones, «Cuando No Era Cantante» de El Bogueto se mantiene en octavo lugar.

9. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo» se ubica en la novena posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 838.932, lo que marca un hito en la carrera musical de Fuerza Regida.

10. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho pierde fuerza. Hoy solo cosecha 821.529 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

Streaming sin narco corridos

En 2024, publicaciones en línea y redes sociales difundieron un documento atribuido a Spotify México, fechado el 10 de diciembre de dicho año, en el que se afirmaba que la plataforma había decidido retirar canciones que glorificaran actividades relacionadas con el narcotráfico, los cárteles y la violencia.

Sin embargo, el equipo de comunicación de Spotify desmintió su autenticidad, afirmando que dicho comunicado no fue emitido por la compañía.

El documento apócrifo fue ampliamente compartido en redes sociales, donde textos como "Spotify retira de su plataforma los narcocorridos, ¿estás a favor o en contra?" generaron un debate en línea, según lo informado por Reuters.

Además, vía correo electrónico, Spotify compartió un enlace a las reglas que rigen los contenidos de su plataforma, las cuales prohíben contenidos que promuevan terrorismo, extremismo violento, explotación infantil o acoso, pero no mencionan específicamente narcocorridos, narcotráfico ni cárteles.

Al respecto, una revisión realizada por Reuters al 18 de diciembre de 2024 constató que canciones relacionadas con cárteles y narcotraficantes continúan disponibles en la plataforma, asimismo, no se hallaron rastros del supuesto comunicado en las redes sociales de Spotify México o en la sección de noticias y anuncios del sitio web oficial de la plataforma.

Cuál fue la canción más escuchada en Spotify en 2024

Peso Pluma alcanzó más de 45 millones de escuchas mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel global. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con audiencias de todo el mundo. Según un informe reciente, el álbum 'Éxodo', lanzado en junio de 2024, debutó con más de 29.8 millones de reproducciones mundiales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

Peso Pluma ha logrado un gran impacto en la música global, pues logró la séptima posición como el artista más escuchado en 2024, de acuerdo con Spotify Wrapped. Este reconocimiento destaca su popularidad no solo en Latinoamérica, sino también en otras regiones del mundo. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público.

En 2023, Peso Pluma se posicionó como el quinto artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma, evidenciando su ascenso meteórico en el panorama musical.

El éxito de Peso Pluma no solo se limita a las cifras de streaming, sino que también refleja una tendencia más amplia en la música latina, donde los corridos tumbados han ganado una notable aceptación. Este subgénero, que combina elementos de la música regional mexicana con influencias urbanas, ha capturado la atención de una audiencia diversa, ampliando su alcance más allá de las fronteras tradicionales.