El mercado de la India inició operaciones perdiendo terreno este 12 de marzo

Sesión bajista para el Nifty 50, que comienza la sesión bursátil del jueves 12 de marzo con notables caídas del 1,12%, hasta los 23.600,40 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con días pasados, el indicador suma dos fechas consecutivas cayendo.

En los últimos siete días, el Nifty 50 registra una bajada 4,71% aunque, por el contrario, desde hace un año aún mantiene una subida del 5,65%. El Nifty 50 se sitúa un 10,36% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos)