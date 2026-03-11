Nikkei 225 abre en terreno positivo este 11 de marzo

Positiva apertura de sesión para el Nikkei 225, que inaugura la sesión bursátil del miércoles 11 de marzo con notables ascensos del 2%, hasta los 55.334,67 puntos, tras la apertura. Con respecto a días pasados, el índice bursátil suma dos jornadas seguidas en ascenso.
En los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula una subida 2,01%, por ello en términos interanuales aún mantiene un incremento del 48,93%. El Nikkei 225 se sitúa un 5,97% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 8,25% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).