Cierre del AEX neerlandés este 11 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin grandes cambios para el AEX, que cerró la jornada en los mercados del miércoles 11 de marzo con una variación del 0,05%, hasta los 1.002,90 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 1.005,01 puntos y un mínimo de 994,21 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,07%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el AEX registra un ascenso 0,29%, de modo que en términos interanuales mantiene aún una subida del 10,74%. El AEX se sitúa un 2,64% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,92% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).