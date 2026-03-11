Noticias

BIST 100 abre operaciones en terreno positivo este 11 de marzo

Apertura de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el BIST 100, que empieza la jornada en los mercados del miércoles 11 de marzo con leves incrementos del 0,63%, hasta los 13.258,93 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas pasadas, el índice bursátil encadena dos sesiones consecutivas en valores positivos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 marca un incremento 2,44%, de manera que desde hace un año mantiene aún una subida del 25,32%. El BIST 100 se sitúa un 7,53% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 17,74% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Turquía

Últimas Noticias

El índice surcoreano cerró la jornada al alza este 11 de marzo

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

El índice surcoreano cerró la

Clima en Rosario: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Rosario: conoce el

La Plata: la predicción del tiempo para este 11 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

La Plata: la predicción del

Previsión del clima en Mendoza para antes de salir de casa este 11 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión del clima en Mendoza

¿Cómo estará el clima en Córdoba?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en