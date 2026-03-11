BIST 100 abre operaciones en terreno positivo este 11 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el BIST 100, que empieza la jornada en los mercados del miércoles 11 de marzo con leves incrementos del 0,63%, hasta los 13.258,93 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas pasadas, el índice bursátil encadena dos sesiones consecutivas en valores positivos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 marca un incremento 2,44%, de manera que desde hace un año mantiene aún una subida del 25,32%. El BIST 100 se sitúa un 7,53% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 17,74% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).