Apertura del índice de la India este 11 de marzo

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión sin grandes cambios para el Nifty 50, que comienza la jornada en los mercados del miércoles 11 de marzo con una variación del 0,08%, hasta los 24.241,25 puntos, tras la apertura. Con respecto a días previos, el selectivo gira las tornas respecto del de la sesión previa, en el que marcó una subida del 1,73%, mostrando una falta de continuidad en los resultados.

En relación a la última semana, el Nifty 50 anota una bajada 0,98%; sin embargo en el último año aún mantiene un incremento del 9,78%. El Nifty 50 se sitúa un 7,93% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 0,89% por encima de su valoración mínima del año en curso (24.028,05 puntos).

