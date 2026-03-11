Apertura del Hang Seng: gana terreno este 11 de marzo

Positiva apertura de sesión para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza la sesión de mercado del miércoles 11 de marzo con leves incrementos del 0,38%, hasta los 26.057,46 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de fechas pasadas, el índice acumula dos sesiones consecutivas de subida.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota una subida del 3,2%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 6,83% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 3,2% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (25.249,48 puntos).