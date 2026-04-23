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Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 23 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

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Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 23 de abril
Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 23 de abril

El euro se cotiza al inicio a 4,03 soles en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,18% si se compara con los 4,03 soles de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro marca un descenso 0,33%, por lo que desde hace un año mantiene aún una disminución del 3,44%.

Respecto a jornadas previas, suma tres fechas sucesivas de bajada. La cifra de la volatilidad es notoriamente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo habitual.

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