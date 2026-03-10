Noticias

Valor de cierre del euro en México este 10 de marzo de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

En la pasada jornada el euro cotizó al cierre a 20,42 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,51% si se compara con el dato de la sesión previa, cuando marcó 20,73 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra un descenso 0,48%, de modo que desde hace un año todavía mantiene una disminución del 6,2%.

Respecto a días previos, puso freno a tres sesiones seguidas con tendencia positiva. La cifra de la volatilidad fue notoriamente superior a la acumulada en el último año, por lo tanto el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.

