Temblor hoy en Chile: se registra sismo de magnitud 4.5 en Pisagua este 29 de abril

El sismo se registró en la ciudad de Pisagua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 4.5 sacudió a Chile este miércoles 29 de abril de 2026 a las 04:42 horas (hora local). El epicentro, se registró en la ciudad de Pisagua, exactamente a 97 kilómetros de la localidad y tuvo una profundidad de 36 kilómetros de acuerdo con la información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN).El CNS también detalló que las coordenadas del epicentro del temblor se registraron a -19.933 grados de latitud y -71.069 grados de longitud. Recuerda que ante cualquier sismo, debes consultar información únicamente de fuentes oficiales, para evitar caer en rumores o noticias falsas.Tras un terremoto, revisa tu hogar en búsqueda de posibles afectaciones, usa tu celular solo en caso de emergencia, evita saturar las líneas telefónicas, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras una actividad sísmica importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un temblor puede ocurrir en cualquier instante, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

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Durante un terremoto conserva la calma y encuentra un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no uses los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

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El historial sísmico de Chile

Desde 1570, han sucedido alrededor de un centenar de terremotos de gran fuerza en Chile, de los cuáles casi una treintena fueron de magnitud superior a 8.

De acuerdo con el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres, en promedio, ocurre un sismo de magnitud por encima de 8 cada década. Estos son alguno se los terremotos más relevantes registrados en la historia de Chile.

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El terremoto más fuerte de la historia

La tarde del 22 de mayo de 1960 ocurrió el terremoto más grande del que se tenga registro, con magnitud 9.5, tuvo como epicentro la ciudad de Traiguén, en la provincia de Malleco. Sin embargo, es conocido como el “sismo de Valdivia” porque fue donde más daños hubo.

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El movimiento telúrico provocó, además, un tsunami con olas de hasta 10 metros de altura que arrasó con buena parte del sur del país. El maremoto se resintió más allá de Chile, llegando hasta Asía, en Japón, por ejemplo, fue golpeado con olas de seis metros de altura, dejando a su paso varios muertos e importantes afectaciones.

La cifra oficial de muertos no es precisa, solo se sabe que hubo más de 2 mil víctimas.El último gran terremoto

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El último gran sismo que golpeó a Chile fue el conocido como “27F” que ocurrió el 27 de febrero del 2010, el segundo terremoto más fuerte en su historia.

Con una magnitud 8.8, la actividad sísmica tuvo como epicentro las costas de la región del Maule y sorprendió a la población durante madrugada.

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Al igual que en 1960, menos de una hora después del temblor, un tsunami golpeó al país, principalmente en las regiones de Maule y Biobío. Fuera de Chile, el maremoto alcanzó a Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica, sin mayores afectaciones.

A causa del temblor fallecieron más de 500 personas y hubo alrededor de medio centenar de desaparecidos.

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En 2010 ocurrió el sismo fuerte más reciente de Chile. (Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile)

El terremoto más letal en Chile

La noche del 24 de enero de 1939 ocurrió el terremoto más letal en la historia de Chile. Un sismo de magnitud 8.3 se sintió desde Valparaíso y hasta Temuco, sin embargo, fue en Concepción y Chillán donde hubo más daños.Este movimiento telúrico fue llamado como el terremoto de Chillán porque fue justo ahí donde más destrucción causó, con solo decir que más de la mitad de sus construcciones se desplomaron.

Aunque se calculan alrededor de 30 mil muertos por el sismo, solo se identificaron a poco más de 5 mil victimas. (Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile).

A consecuencia del temblor, se interrumpieron los servicios de electricidad, teléfono y telégrafo, no había transporte, la estación de ferrocarril quedó en el suelo y el desastre provocó la escasez de alimentos y agua.El terremoto de Chillán de 1939 es la tragedia que más víctimas fatales ha cobrado en Chile. La cifra oficial de muertos fue de 24 mil, pero algunos calculan que fueron cerca de los 30 mil, aunque sólo 5 mil 685 fueron identificados.

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Otros sismos

Además de los sismos mencionados, han habido otros importantes en la historia de Chile.

Se han registrado, por ejemplo, otros dos movimientos telúricos con magnitud superior a 8.5, sin embargo, estos han ocurrido hace más de 100 años -sin contar los temblores ya mencionados-, según los registros del CSN.

La madrugada del 8 de julio de 1730 se sintió un terremoto de 8.7 de magnitud en Valparaíso que dejó alrededor de 3 mil víctimas. Otro sismo, esta ocasión de 8.8 de magnitud, se percibió en Arica la noche del 16 de septiembre de 1615, el cual sorprendentemente no dejó fallecidos.

Por otra parte, hay dos temblores más que dejaron un saldo de más de 2 mil decesos: la noche del 9 de mayo de 1877, en Iquique, se registró un sismo de magnitud 8.5; y el de la mañana del 8 de febrero de 1570, que tuvo una magnitud de 8.3.