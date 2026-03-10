Noticias

Hang Seng de Hong Kong abre la jornada en terrenos positivos este 10 de marzo

Apertura de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la sesión del martes 10 de marzo con ascensos del 1,51%, hasta los 25.792,19 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de días anteriores, el selectivo gira las tornas respecto del de la sesión previa, donde se anotó un descenso del 1,72%, demostrando que en este contexto no es posible definir una tendencia.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra una subida del 0,09%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,78% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,15% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (25.249,48 puntos).

