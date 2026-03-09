Las series más vistas en Netflix Chile para pasar horas frente a la pantalla

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Las producciones más populares de Netflix Chile

1. Los dinosaurios (The Dinosaurs)

Desde los primeros dinosaurios hasta los últimos, esta gloriosa serie documental examina sus 165 millones de años en la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

2. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

3. Girl from Nowhere: The Reset (เดกใหม The Reset)

En un nuevo universo, la enigmática Nanno se hace pasar por alumna de intercambio y vuelve el poder, la culpa y el deseo contra los abusadores.

4. El asesino de TikTok

En este documental, una familia lucha por esclarecer la desaparición de una mujer de 42 años en Gandía y la implicación de un popular creador de TikTok al que conoció de viaje.

5. Novio a la carta (월간남친)

Seo Mi-rae vive absorbida por el trabajo sin tiempo para el amor hasta que un servicio de citas despierta sentimientos que creía dormidos y abre la puerta a un posible romance.

6. La luz que aún nos guía (샤이닝)

Un amor adolescente los unió, pero la vida los separó. Diez años después, unos jóvenes se reencuentran para afrontar el desamor, el presente y nuevos desafíos.

7. Vladimir

Una profesora de inglés se obsesiona con un nuevo y apuesto compañero. Su matrimonio y su vida profesional, ya complicados, se ven sumidos en el caos total.

8. Baki-Dou: El samurái invencible (刃牙道)

Baki y los luchadores de la arena subterránea deben combatir una amenaza que regresa de la muerte: Musashi Miyamoto, el mejor samurái de Japón.

9. A Friend, a Murderer

10. En el barro

Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.