Las mejores melodías para escuchar en Apple Argentina en cualquier momento y lugar

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público argentino.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. American Girls

Harry Styles

Lo más nuevo de Harry Styles, American Girls, entra directamente al segundo lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix)de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 3. Ayer se encontraba en el sitio número 7, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

4. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

FOREVER TU GANTEL de Omar Courtz y Ñengo Flow se vende como pan caliente. Pasa del puesto 12 de ayer al 4 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

5. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

VeLDÁ se ubica en la quinta posición, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V.

6. DtMF

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que DtMF debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.

7. Ojitos Lindos

Bad Bunny y Bomba Estéreo

Ojitos Lindos no para de sonar en el streaming, tras ascender 10 puestos en las listas de favoritos y situarse en el séptimo lugar.

8. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

Con una diferencia positiva de 6, VOY A LLeVARTE PA PR de Bad Bunny sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición octava. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

9. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. MIA (feat. Drake) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian)

Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian), debute en el décimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.