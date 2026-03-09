Las mejores canciones para escuchar en Apple Uruguay en cualquier momento y lugar

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público uruguayo.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

En primer lugar, continúa esta canción de Lluvia para Dormir.

2. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

FOREVER TU GANTEL de Omar Courtz y Ñengo Flow es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Cuando No Era Cantante RMX (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

La nueva producción de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef se vende como pan caliente. Pasa del puesto 8 de ayer al 3 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

4. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. MIA (feat. Drake) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Esta rolade Ryan Castro, Kapo y Gangsta está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 6, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian)

Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin

Con una diferencia positiva de 5, Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian) de Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición sexta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

7. American Girls

Harry Styles

Cosechar éxitos es sinónimo de Harry Styles. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada American Girls, debute en el séptimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. Remix

PEDRO SAMPAIO, Emilia, MC Meno K y Melody JETSKI

Con una diferencia favorable de 17, Remix de PEDRO SAMPAIO, Emilia, MC Meno K y Melody JETSKI se sitúa hoy en el puesto 8 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

9. Hasta Que Dios Diga

Anuel AA y Bad Bunny

Hasta Que Dios Diga de Anuel AA y Bad Bunny sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, tras subir del 21 en el que se encontraba ayer.

10. Ojitos Lindos

Bad Bunny y Bomba Estéreo

Lo más nuevo de Bad Bunny y Bomba Estéreo, Ojitos Lindos, entra directamente al décimo lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.