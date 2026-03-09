Hang Seng pierde 3,11% tras el inicio de la jornada

Día negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura rueda bursátil del lunes 9 de marzo con fuertes caídas del 3,11%, hasta los 24.955,02 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días pasados, el indicador pone freno a dos jornadas consecutivas con tendencia positiva.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota un descenso del 4,24%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 10,77% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos)