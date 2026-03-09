Noticias

Hang Seng pierde 3,11% tras el inicio de la jornada

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura rueda bursátil del lunes 9 de marzo con fuertes caídas del 3,11%, hasta los 24.955,02 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días pasados, el indicador pone freno a dos jornadas consecutivas con tendencia positiva.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota un descenso del 4,24%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 10,77% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos)

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Hong Kong

Últimas Noticias

Temperaturas en Barcelona: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Barcelona: prepárate antes

Resultados del Loto Clásico de Chile 5396: números ganadores de este domingo 8 de marzo

Puedes jugar la versión sencilla de Loto Clásico o sumar apuestas como Revancha, Recargado, Desquite, Multiplicar y Jubilazo para aumentar sus posibilidades de ganar

Resultados del Loto Clásico de

Las películas más populares en Netflix Uruguay

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Las películas más populares en

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: en terrenos negativos este 9 de marzo

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público ecuatoriano

El auge de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Ranking Netflix: estas son las