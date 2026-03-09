Noticias

El mercado japonés cerró en terrenos negativos este 9 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Nikkei 225, que acabó la sesión bursátil del lunes 9 de marzo con fuertes bajadas del 5,1%, hasta los 52.785,26 puntos. El índice marcó la cifra máxima de 54.608,63 puntos y un mínimo de 51.407,66 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 5,86%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 acumula una bajada 9,08%; pese a ello en el último año aún mantiene una subida del 38,39%. El Nikkei 225 se sitúa un 10,31% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 3,26% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

