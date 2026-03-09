El mercado japonés cerró en terrenos negativos este 9 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Nikkei 225, que acabó la sesión bursátil del lunes 9 de marzo con fuertes bajadas del 5,1%, hasta los 52.785,26 puntos. El índice marcó la cifra máxima de 54.608,63 puntos y un mínimo de 51.407,66 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 5,86%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 acumula una bajada 9,08%; pese a ello en el último año aún mantiene una subida del 38,39%. El Nikkei 225 se sitúa un 10,31% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 3,26% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).