El mercado de la India abrió la jornada con tendencia a la baja este 9 de marzo

Inicio de sesión Nifty 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que empieza la sesión de mercado del lunes 9 de marzo con grandes caídas del 2,98%, hasta los 23.720,95 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días pasados, el selectivo encadena dos sesiones seguidas en números rojos.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 anota una disminución 5,79%; por el contrario en términos interanuales mantiene aún una subida del 7,21%. El Nifty 50 se sitúa un 9,9% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos)

