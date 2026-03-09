El mercado de la India abrió la jornada con tendencia a la baja este 9 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que empieza la sesión de mercado del lunes 9 de marzo con grandes caídas del 2,98%, hasta los 23.720,95 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días pasados, el selectivo encadena dos sesiones seguidas en números rojos.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 anota una disminución 5,79%; por el contrario en términos interanuales mantiene aún una subida del 7,21%. El Nifty 50 se sitúa un 9,9% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos)