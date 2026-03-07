Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en San Francisco de Macoris este 7 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 7 de marzo?, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en San Francisco de Macoris.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este sábado, se estima que en San Francisco de Macoris habrá un 97% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 25 centígrados y una mínima de 18°. La nubosidad será del 92% y por la noche habrá una probabilidad del 25% de lluvias.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es un municipio de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en la mayoría del país dominicano, el clima que predomina es tropical.

Lo meses más cálidos de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más frescos van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en San Francisco de Macorís, siendo de mayo a octubre los meses con más precipitaciones en el año.

(EFE)
(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Temas Relacionados

Clima en República DominicanaClima en San Francisco de MacorisClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Ashburn: el estado

Previsión del clima de mañana en San Antonio

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Previsión del clima de mañana

Las mejores películas de Prime Video en España para ver hoy mismo

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Las mejores películas de Prime

Estas son las películas que están de moda en Netflix España este día

Netflix busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas narrativas

Estas son las películas que

Clima hoy en Cuba: temperaturas para La Habana este 7 de marzo

La temperatura más alta registrada en Cuba fue la del 11 de abril de 2020, cuando el termómetro llegó a 39.3 grados en el poblado de Veguitas en Granma

Clima hoy en Cuba: temperaturas