Nikkei 225 este 6 de marzo: abre con tendencia a la baja

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Nikkei 225, que inaugura la sesión del viernes 6 de marzo con leves bajadas del 0,34%, hasta los 55.089,50 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el dato con días pasados, el índice bursátil invierte el resultado de la sesión previa, cuando cerró con un ascenso del 3,61%, mostrando una ausencia de continuidad en los resultados.

En relación a los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula un descenso 6,39%; por el contrario desde hace un año aún acumula una subida del 44,07%. El Nikkei 225 se sitúa un 6,39% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 7,77% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).