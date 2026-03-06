Hang Seng ganó 1,72% tras el cierre de la jornada este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de subida para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó rueda bursátil del viernes 6 de marzo con notables subidas del 1,72%, hasta los 25.757,29 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 25.806,72 puntos y un volumen mínimo de 25.267,63 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,09%.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota una disminución del 3,28%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,9% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,01% por encima de su cotización mínima del año en curso (25.249,48 puntos).