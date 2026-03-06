Noticias

Hang Seng ganó 1,72% tras el cierre de la jornada este 6 de marzo

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de subida para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó rueda bursátil del viernes 6 de marzo con notables subidas del 1,72%, hasta los 25.757,29 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 25.806,72 puntos y un volumen mínimo de 25.267,63 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,09%.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota una disminución del 3,28%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,9% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,01% por encima de su cotización mínima del año en curso (25.249,48 puntos).

