El mercado de la India Nifty 50 cerró en terreno negativo este 6 de marzo

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nifty 50, que cerró la sesión del viernes 6 de marzo con fuertes bajadas del 1,27%, hasta los 24.450,45 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 24.700,90 puntos y un mínimo de 24.415,75 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,15%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nifty 50 acumula una disminución 4,1%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 8,45%. El Nifty 50 se sitúa un 7,13% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos)

