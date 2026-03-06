El mercado de la India Nifty 50 cerró en terreno negativo este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nifty 50, que cerró la sesión del viernes 6 de marzo con fuertes bajadas del 1,27%, hasta los 24.450,45 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 24.700,90 puntos y un mínimo de 24.415,75 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,15%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nifty 50 acumula una disminución 4,1%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 8,45%. El Nifty 50 se sitúa un 7,13% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos)