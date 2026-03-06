Noticias

El mercado de la India abrió operaciones con tendencia a la baja este 6 de marzo

Inicio de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nifty 50, que comienza rueda bursátil del viernes 6 de marzo con bajadas del 0,48%, hasta los 24.647,65 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de días pasados, el indicador cambia el sentido del resultado previo, cuando se saldó con un ascenso del 1,55%, siendo incapaz de consolidar una tendencia clara.

En relación a la última semana, el Nifty 50 anota una bajada 3,33%; pero en términos interanuales aún acumula un incremento del 9,33%. El Nifty 50 se sitúa un 6,38% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 0,68% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.480,50 puntos).

