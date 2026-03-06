El mercado de la India abrió operaciones con tendencia a la baja este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nifty 50, que comienza rueda bursátil del viernes 6 de marzo con bajadas del 0,48%, hasta los 24.647,65 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de días pasados, el indicador cambia el sentido del resultado previo, cuando se saldó con un ascenso del 1,55%, siendo incapaz de consolidar una tendencia clara.

En relación a la última semana, el Nifty 50 anota una bajada 3,33%; pero en términos interanuales aún acumula un incremento del 9,33%. El Nifty 50 se sitúa un 6,38% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 0,68% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.480,50 puntos).