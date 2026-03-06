BIST 100 pierde 2,19% tras el cierre de la jornada este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BIST 100, que cerró la jornada financiera del viernes 6 de marzo con notables bajadas del 2,19%, hasta los 12.792,81 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 13.148,73 puntos y la cifra mínima de 12.746,23 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,06%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 anota una bajada 6,74%; aunque en el último año todavía mantiene un ascenso del 21,75%. El BIST 100 se sitúa un 10,78% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 13,6% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).