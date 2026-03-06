Noticias

BIST 100 pierde 2,19% tras el cierre de la jornada este 6 de marzo

Cierre de sesión BIST 100: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día adverso para el BIST 100, que cerró la jornada financiera del viernes 6 de marzo con notables bajadas del 2,19%, hasta los 12.792,81 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 13.148,73 puntos y la cifra mínima de 12.746,23 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,06%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 anota una bajada 6,74%; aunque en el último año todavía mantiene un ascenso del 21,75%. El BIST 100 se sitúa un 10,78% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 13,6% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).

