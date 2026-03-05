Hang Seng cerró operaciones/la jornada con ganancias este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en alza para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la sesión de mercado del jueves 5 de marzo con leves incrementos del 0,44%, hasta los 25.359,57 puntos. El selectivo anotó un máximo de 25.736,60 puntos y un mínimo de 25.236,68 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,94%.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) marca un descenso del 3,87%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 9,33% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 0,44% por encima de su valoración mínima del año en curso (25.249,48 puntos).