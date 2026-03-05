Noticias

Hang Seng cerró operaciones/la jornada con ganancias este 5 de marzo

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en alza para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la sesión de mercado del jueves 5 de marzo con leves incrementos del 0,44%, hasta los 25.359,57 puntos. El selectivo anotó un máximo de 25.736,60 puntos y un mínimo de 25.236,68 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,94%.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) marca un descenso del 3,87%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 9,33% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 0,44% por encima de su valoración mínima del año en curso (25.249,48 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Hong Kong

Últimas Noticias

ATX inicia sesión a la baja este 5 de marzo

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX inicia sesión a la

Índice FTSE MIB IDX de Milán cae al comienzo de la sesión de este 5 de marzo

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Índice FTSE MIB IDX de

Acciones de la eurozona van a la baja; así abrió el Euro Stoxx 50 este 5 de marzo

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones de la eurozona van

Apertura del principal índice de Bruselas este 5 de marzo

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del principal índice de

OMX Stockholm 30 va a la baja al inicio de la jornada de este 5 de marzo

Apertura de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

OMX Stockholm 30 va a