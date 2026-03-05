El mercado de la India Nifty 50 abrió la jornada con alza este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Nifty 50, que empieza la jornada financiera del jueves 5 de marzo con subidas del 0,52%, hasta los 24.608,90 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el dato con días pasados, el indicador pone punto final a tres sesiones de racha negativa.

En relación a los últimos siete días, el Nifty 50 anota una bajada 3,43%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene una subida del 9,14%. El Nifty 50 se sitúa un 6,53% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 0,52% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.480,50 puntos).