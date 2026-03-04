Noticias

Prepárate antes de salir: esta es la proyección del clima para Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se esperan lluvias.

Habrá áreas de niebla.

La temperatura mínima será de alrededor de 48 grados Fahrenheit (9 grados Celsius).

El viento será calmado.

La probabilidad de precipitación será del 80%.

Se anticipan nuevos montos de precipitación entre una décima y un cuarto de pulgada (2.5 a 6.4 milímetros) posibles.

El clima por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Esta noche, existe la posibilidad de chubascos. Habrá niebla dispersa antes de las 8 a.m. De lo contrario, se espera que el cielo esté mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius). El viento será tranquilo, volviéndose del sur alrededor de 6 mph (9.7 km/h) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 3 de marzo 7:35 p.m. EST.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

Clima en AshburnClima en VirginiaClima en Estados UnidosÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Resultados del Loto Clásico de Chile 5394: números ganadores de este 3 de marzo

Uno de los sorteos más esperados por los chilenos que se lleva a cabo tres días a la semana: domingo, martes y jueves

Resultados del Loto Clásico de

Taiwan Weighted pierde 4,45% en la apertura de operaciones este 4 de marzo

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Weighted pierde 4,45% en

Clima en San Antonio: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Clima en San Antonio: temperatura

Clima en Pensilvania: probabilidad de lluvia en Filadelfia para mañana miércoles 4 de marzo

Estar al pendiente de las condiciones meteorológicas de las siguientes horas en la ciudad te facilitará tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Pensilvania: probabilidad de

Perú: subió el euro hoy, 3 de marzo de 2026 (de EUR a PEN)

Se registró un aumento en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Perú: subió el euro hoy,