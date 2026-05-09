Las cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnoly López, oro en C2 200 en la Copa del Mundo

Redacción Deportes, 9 may (EFE).- Las canoístas cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnoly López se adjudicaron este sábado la medalla de oro en la final de C2 200 de la prueba de la Copa del Mundo de piragüismo esprint que se disputa en Szeged (Hungría).

Cirilo y López se impusieron con un crono de 41.53, por delante de las chinas Changwen Shuai y Wenjum Lin (41.67) y de las uzbekas Shokhsanam Sherzodova y Nilufar Zokirova (42.04).

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La de Szegeb es la primera prueba de la Copa del Mundo de este año y ya es puntuable con vistas a la clasificación para los Juegos de Los Ángeles 2028.

Cirilo, bronce en C1 200 en París 2024, y López también participaron en la final B de C2 500, en la que quedaron en novena posición. EFE

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