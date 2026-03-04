Noticias

El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de la jornada

Inicio de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que inaugura la sesión del miércoles 4 de marzo con fuertes descensos del 2,12%, hasta los 24.337,50 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con jornadas anteriores, el indicador suma tres fechas sucesivas en cifras negativas.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Nifty 50 registra una bajada 4,28%; pero desde hace un año aún acumula un ascenso del 7,91%. El Nifty 50 se sitúa un 7,56% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos)

