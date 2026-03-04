Noticias

El mercado de la India Nifty 50 cerró en terreno negativo este 4 de marzo

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Nifty 50, que cerró la jornada financiera del miércoles 4 de marzo con fuertes caídas del 1,55%, hasta los 24.480,50 puntos. El indicador marcó un máximo de 24.602,45 puntos y un mínimo de 24.305,40 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,21%.

En relación a la última semana, el Nifty 50 registra un descenso 3,71%; pero en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 8,54%. El Nifty 50 se sitúa un 7,02% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos)

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Clima en Lima: temperatura y probabilidad de lluvia para este 4 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Lima: temperatura y

Conoce el clima de este día en Iquitos

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Conoce el clima de este

Clima en Arequipa: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Arequipa: pronóstico de

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Huancayo este miércoles

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárase antes de salir: Este

Predicción del estado del tiempo en Cuzco para este 4 de marzo

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Predicción del estado del tiempo