El mercado de la India Nifty 50 cerró en terreno negativo este 4 de marzo

Día en negativo para el Nifty 50, que cerró la jornada financiera del miércoles 4 de marzo con fuertes caídas del 1,55%, hasta los 24.480,50 puntos. El indicador marcó un máximo de 24.602,45 puntos y un mínimo de 24.305,40 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,21%.

En relación a la última semana, el Nifty 50 registra un descenso 3,71%; pero en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 8,54%. El Nifty 50 se sitúa un 7,02% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos)