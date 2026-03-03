OMX Stockholm 30 va a la baja al inicio de operaciones de este 3 de marzo

Jornada bajista para el OMXS 30, que comienza la jornada en los mercados del martes 3 de marzo con fuertes caídas del 1,83%, hasta los 3.110,40 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de fechas anteriores, el indicador acumula dos jornadas sucesivas en números rojos.
Si consideramos los datos de la última semana, el OMXS 30 anota una bajada 2,52%; por el contrario en términos interanuales aún conserva un incremento del 12,59%. El OMXS 30 se sitúa un 3,49% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.222,75 puntos) y un 7,96% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.881,19 puntos).