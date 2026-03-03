Noticias

Nifty 50: la bolsa de la India cerró a la baja este 2 de marzo

Cierre de sesión Nifty 50: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Nifty 50, que acabó la jornada del lunes 2 de marzo con fuertes descensos del 1,24%, hasta los 24.865,70 puntos. El índice bursátil llegó a un máximo de 24.989,35 puntos y un mínimo de 24.603,50 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,54%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nifty 50 registra una bajada 3,3%; aunque en el último año acumula aún un ascenso del 9,08%. El Nifty 50 se sitúa un 5,56% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 0,16% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).

