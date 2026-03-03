Noticias

Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 3 de marzo

Cierre de operaciones Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la sesión bursátil del martes 3 de marzo con bajadas del 1,12%, hasta los 25.768,08 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 26.218,93 puntos y un volumen mínimo de 25.727 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,88%.

En relación a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra una disminución del 3,09%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,87% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos)

