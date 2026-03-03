Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 3 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la sesión bursátil del martes 3 de marzo con bajadas del 1,12%, hasta los 25.768,08 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 26.218,93 puntos y un volumen mínimo de 25.727 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,88%.

En relación a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra una disminución del 3,09%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,87% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos)