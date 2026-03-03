Acciones neerlandesas retroceden; AEX cae 1,35% en la apertura de mercados este 3 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el AEX, que inaugura la jornada financiera del martes 3 de marzo con notables descensos del 1,35%, hasta los 1.002,48 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el índice bursátil suma dos sesiones seguidas en valores negativos.

En la última semana, el AEX anota una disminución 1,71%; sin embargo en términos interanuales aún conserva un incremento del 10,08%. El AEX se sitúa un 2,68% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,88% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).