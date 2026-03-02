Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Argentina

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

1. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V. Quizás por esto es que VeLDÁ debuta en el ranking directamente en la segunda posición.

3. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, VOY A LLeVARTE PA PR, entra directamente a la tercera posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

4. DtMF

Bad Bunny

DtMF, interpretado por Bad Bunny, ocupa el cuarto lugar de la lista.

5. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Con una diferencia favorable de 1, Cuando No Era Cantante (Remix) de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef se sitúa hoy en el puesto 5 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

6. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

El sencillo más reciente de Omar Courtz y Ñengo Flow ya se vislumbra como un nuevo clásico. FOREVER TU GANTEL entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. NUEVAYoL

Bad Bunny

NUEVAYoL de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la séptima posición.

8. Ojitos Lindos

Bad Bunny y Bomba Estéreo

Con una diferencia positiva de 1, Ojitos Lindos de Bad Bunny y Bomba Estéreo sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición octava. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

9. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

MIA (feat. Drake) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

10. EoO

Bad Bunny

En décimo lugar, continúa EoO de Bad Bunny.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado internacional. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.