Hang Seng pierde terreno tras la apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la sesión del lunes 2 de marzo con descensos del 0,92%, hasta los 26.385,61 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días anteriores, el indicador da la vuelta al resultado de la jornada previa cuando experimentó un ascenso del 1,44%, mostrando que es incapaz de consolidar una clara tendencia.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra un descenso del 2,57%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,66% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 0,9% por encima de su valoración mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

