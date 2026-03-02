Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 2 de marzo

Sesión negativa para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la sesión de mercado del lunes 2 de marzo con notables bajadas del 2,14%, hasta los 26.059,85 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 26.403,85 puntos y un volumen mínimo de 25.882,95 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,97%.
Con respecto a la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota una bajada del 3,77%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 6,82% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos)