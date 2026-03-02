Noticias

Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 2 de marzo

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la sesión de mercado del lunes 2 de marzo con notables bajadas del 2,14%, hasta los 26.059,85 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 26.403,85 puntos y un volumen mínimo de 25.882,95 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,97%.

Con respecto a la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota una bajada del 3,77%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 6,82% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos)

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Hong Kong

Últimas Noticias

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cómo ha cambiado el valor

Con tendencia a la baja, PSI 20 reabre la jornada este 2 de marzo

Inicio de sesión PSI 20: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Con tendencia a la baja,

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de bitcoin

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Mercado de criptomonedas: cuál es

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Miami este 2 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del estado del tiempo:

Clima en Washington D. C.: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Washington D. C.: