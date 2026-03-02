El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Nifty 50, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 2 de marzo con grandes bajadas del 1,22%, hasta los 24.870,85 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el índice bursátil acumula dos sesiones consecutivas en caída.

En la última semana, el Nifty 50 registra una disminución 3,28%; sin embargo desde hace un año aún conserva un incremento del 9,1%. El Nifty 50 se sitúa un 5,54% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 0,18% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).