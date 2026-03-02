Noticias

El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de operaciones

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Nifty 50, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 2 de marzo con grandes bajadas del 1,22%, hasta los 24.870,85 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el índice bursátil acumula dos sesiones consecutivas en caída.

En la última semana, el Nifty 50 registra una disminución 3,28%; sin embargo desde hace un año aún conserva un incremento del 9,1%. El Nifty 50 se sitúa un 5,54% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 0,18% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Resultados del Loto Clásico de Chile: números ganadores de este 1 de marzo

Ya puedes revisar los números ganadores del más reciente sorteo de esta popular lotería efectuada por la Polla Chilena de Beneficencia

Resultados del Loto Clásico de

Pronóstico del tiempo en Zaragoza para este 2 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del tiempo en Zaragoza

Clima en Valencia: temperatura y probabilidad de lluvia para este 2 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: temperatura y

Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 2 de marzo

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del BSE Sensex 30:

Lotería Powerball: resultados del 28 de febrero de 2026

Aquí los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los afortunados

Lotería Powerball: resultados del 28