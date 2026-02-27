Hang Seng cerró operaciones/la jornada al alza este 27 de febrero

Día de repunte para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada del viernes 27 de febrero con subidas del 0,95%, hasta los 26.630,54 puntos. El índice anotó un máximo de 26.701,50 puntos y la cifra mínima de 26.375,70 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,22%.
En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra un incremento del 0,82%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,78% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 1,84% por encima de su valoración mínima del año en curso (26.149,31 puntos).