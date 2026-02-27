Noticias

Hang Seng cerró operaciones/la jornada al alza este 27 de febrero

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de repunte para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada del viernes 27 de febrero con subidas del 0,95%, hasta los 26.630,54 puntos. El índice anotó un máximo de 26.701,50 puntos y la cifra mínima de 26.375,70 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,22%.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra un incremento del 0,82%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,78% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 1,84% por encima de su valoración mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

