Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. dopamina (w Tito Double P)

Peso Pluma

La canción de Peso Pluma se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.216.790 reproducciones, motivo por el cual continúa en la primera posición.

2. Pvta Luna

Neton Vega

El exitazo de Neton Vega sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.129.189 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición segunda.

3. 7-3 (w Tito Double P)

Peso Pluma

«7-3 (w Tito Double P)» de Peso Pluma se vende como pan caliente. Ya lleva 1.098.014 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 3.

4. daño (w Tito Double P)

Peso Pluma

«daño (w Tito Double P)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la cuarta posición, con 1.084.617 reproducciones.

5. Todo Lo Fue

Lenin Ramírez

«Todo Lo Fue» de Lenin Ramírez va en descenso: ya llega al quinto lugar. Sus 1.075.867 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

6. Ya Borracho

Herencia De Grandes

«Ya Borracho» de Herencia De Grandes pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.046.120 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto lugar, lo que apunta a que va de salida.

7. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante» se ubica en el séptimo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 927.668, lo que marca un hito en la carrera musical de El Bogueto.

8. 4x4 (w Victor Mendivil, Angel Almaguer, $HUPE)

Omar Camacho

«4x4 (w Victor Mendivil, Angel Almaguer, $HUPE)», interpretado por Omar Camacho, ocupa el octavo lugar de la lista, tras lograr 898.774 reproducciones.

9. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

Un número tan favorable como 865.126 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Omar Camacho va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto.

10. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo» de Fuerza Regida sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, ya que ha conseguido un total de 842.081 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

El día que Spotify dio la espalda a la IA

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2023, Spotify eliminó el 7% de las canciones creadas con el servicio de música generada por inteligencia artificial de Boomy, lo que equivale a un gran número de temas.

Cabe destacar que la plataforma sueca no retiró todas las canciones creadas con inteligencia artificial, sino que se limitó a un porcentaje generado específicamente por la IA mencionada.

Hasta ese momento, Boomy había producido más de 14.5 millones de canciones, representando cerca del 14% de la música compartida en el mundo.

Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, señaló que el avance de la inteligencia artificial en la industria musical era extraordinariamente rápido, calificándolo como algo nunca antes visto en el ámbito tecnológico.

Pese a esta polémica, Boomy reanudó posteriormente el envío de nuevas canciones a la plataforma, no obstante, ambas compañías entraron en un serio proceso de negociación para restaurar el resto del catálogo eliminado por Spotify.

Los artistas que dominaron el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Reuters/Dado Ruvic)

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum 'Éxodo', que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas. Este hito refuerza su creciente influencia en la música regional mexicana y su impacto en el panorama internacional. Según el resumen anual de Spotify Wrapped 2024, el artista mexicano se posicionó como el séptimo más escuchado a nivel mundial, consolidando su popularidad en diversas regiones.

Peso Pluma, un destacado exponente de los corridos tumbados, ha experimentado un ascenso sorprendente en la escena musical global. En 2023, su sencillo 'Ella Baila Sola' alcanzó el primer lugar en el Top Global de Spotify, siendo el primer artista mexicano en lograr tal posición. Este éxito lo llevó a ser el quinto artista más escuchado en la plataforma ese mismo año.

El impacto de Peso Pluma se refleja en su capacidad para mezclar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, lo que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Canciones como 'Dos Días', 'La Patrulla', 'Qlona' y 'Los Cuadros' se han convertido en favoritas del público, destacándose en su perfil de Spotify.

Para diciembre de 2024, Peso Pluma contaba con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo posiciona como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este fenómeno no solo resalta el auge de los corridos tumbados, sino también su habilidad para conectar con un público.