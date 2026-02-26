Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 26 de febrero

Día bajista para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada en los mercados del jueves 26 de febrero con caídas del 1,44%, hasta los 26.381,02 puntos. El indicador anotó la cifra máxima de 27.024,07 puntos y un volumen mínimo de 26.373,01 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,41%.
Teniendo en cuenta la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) marca una disminución del 1,22%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,67% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 0,89% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).