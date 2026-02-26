Noticias

Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 26 de febrero

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día bajista para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada en los mercados del jueves 26 de febrero con caídas del 1,44%, hasta los 26.381,02 puntos. El indicador anotó la cifra máxima de 27.024,07 puntos y un volumen mínimo de 26.373,01 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,41%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) marca una disminución del 1,22%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,67% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 0,89% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).

