Apertura del índice de la India este 26 de febrero

Inicio de operaciones continuista para el Nifty 50, que inaugura la jornada financiera del jueves 26 de febrero con una variación del 0,08%, hasta los 25.502,25 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el índice acumula dos sesiones consecutivas de ganancias.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nifty 50 anota un incremento 0,19%, por ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 11,2%. El Nifty 50 se sitúa un 3,14% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 2,73% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).