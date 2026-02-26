Noticias

Apertura del Hang Seng: gana terreno este 26 de febrero

Apertura de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la jornada en los mercados del jueves 26 de febrero con leves subidas del 0,42%, hasta los 26.878,37 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con fechas anteriores, el selectivo encadena dos jornadas consecutivas de números positivos.

En relación a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra una subida del 0,65%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,9% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,79% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Hong Kong

Últimas Noticias

Top 10 Prime Video México: ‘Un Buen Ladrón’ encabeza el ranking de las películas más vistas de la semana

Prime Video busca mantenerse en el gusto de su audiencia a través de estas narrativas

Top 10 Prime Video México:

¿Cuál es la temperatura promedio en Madrid?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Top 10 Netflix Argentina: ‘Cortafuego’ arrasa con el ranking de las películas más populares que no podrás dejar de ver

Netflix busca mantenerse en el gusto de la gente a través de estas narrativas

Top 10 Netflix Argentina: ‘Cortafuego’

Ranking Netflix México: ‘La celda de los milagros’ continúa liderando el top 10 de las mejores películas del momento

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Ranking Netflix México: ‘La celda

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Barcelona

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce