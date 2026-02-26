Apertura del Hang Seng: gana terreno este 26 de febrero

Apertura optimista para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la jornada en los mercados del jueves 26 de febrero con leves subidas del 0,42%, hasta los 26.878,37 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con fechas anteriores, el selectivo encadena dos jornadas consecutivas de números positivos.
En relación a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra una subida del 0,65%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,9% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,79% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).