Precio del dólar miércoles 25 de febrero en México: Peso mexicano continúa estable tras cierre de cotización

La cotización del dólar estadounidense frente al peso mexicano ha retrocedido ligeramente tras un aumento registrado antes del inicio de la sesión del miércoles por la mañana, mientras los inversores analizan la propuesta de reforma electoral presentada por el presidente de México.

Sin embargo, al cierre de la cotización de este 25 de febrero, el dólar estadounidense se pagó a 17,17 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,05% si se compara con el dato de la jornada anterior, cuando cerró con 17,18 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 0,22% y en el último año aún acumula una bajada del 14,4%.

Tras tocar un máximo en los 98,00 puntos, el índice DXY muestra estabilidad en valores positivos. Esta dinámica refleja una disminución del nerviosismo global y la influencia de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante el discurso sobre el Estado de la Unión la noche anterior.

En su intervención de mitad de mandato, Donald Trump resaltó la moderación en la inflación y un crecimiento económico sostenido, además de asegurar que no requerirá la aprobación del Congreso para prolongar las tarifas globales del 15% anunciadas el fin de semana. En la jornada actual, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense registran aumentos en la mayoría de los plazos, con excepción del tramo a un mes, que experimenta solo una leve variación en respuesta a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

En relación a las variaciones de este día respecto de fechas pasadas, sumó dos sesiones seguidas de bajada. La cifra de la volatilidad fue sutilmente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que su cotización está presentando menos alteraciones de lo esperado en estas fechas.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mundo. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.