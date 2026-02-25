Apertura del tipo de cambio en México: peso estable frente al dólar este miércoles 25 de febrero de 2026

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este miércoles 25 de febrero del 2026. (Cuartoscuro)

El dólar estadounidense inició la jornada de este miércoles 25 de febrero con una cotización promedio de 17,18 pesos mexicanos, sin cambios relevantes respecto a la sesión anterior, según reporta Dow Jones.

Durante la última semana, la divisa estadounidense acumuló una baja del 0,14% frente al peso mexicano, y en el balance interanual, el dólar aún mantiene una disminución del 14,33%, reflejando la apreciación sostenida del peso mexicano en los últimos doce meses.

El comportamiento más reciente invirtió la dirección de la jornada anterior, cuando se registró un descenso del 0,75%. Esta alternancia evidencia la dificultad para establecer una tendencia definida en el corto plazo.

Por su parte, la volatilidad semanal se ubicó en 8,02%, ligeramente inferior al promedio anual de 8,39%, lo que indica un periodo de mayor estabilidad de lo habitual en el mercado cambiario mexicano.

Según el análisis matutino de Grupo Financiero Monex, durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un mínimo de $17,15 y un máximo de $17,20 en el mercado spot. Al inicio de la sesión americana, el peso mexicano cedía terreno y se ubicaba en el quinto lugar entre las monedas emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

El tipo de cambio USD/MXN revierte parte del avance registrado previo a la apertura a medida que los inversores evalúan la iniciativa presidencial en México para reformar la ley electoral, un factor que añade incertidumbre adicional al entorno local.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.