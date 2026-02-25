Noticias

Nifty 50 este 25 de febrero: mercado de la India ganó un 0,23% tras el cierre de la jornada

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el Nifty 50, que cerró rueda bursátil del miércoles 25 de febrero con leves incrementos del 0,23%, hasta los 25.482,50 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 25.652,60 puntos y un volumen mínimo de 25.428,20 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,87%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nifty 50 acumula un descenso 1,3%; pero desde hace un año aún mantiene un incremento del 11,06%. El Nifty 50 se sitúa un 3,21% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 2,65% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).

