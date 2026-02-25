Noticias

Hang Seng pierde 1,46% tras el inicio de operaciones

Apertura de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura rueda bursátil del miércoles 25 de febrero con bajadas del 1,46%, hasta los 26.685,31 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de fechas pasadas, el indicador da la vuelta al dato de la sesión previa donde experimentó un ascenso del 1,1%, demostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) marca un descenso del 1,28%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,59% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 2,05% por encima de su cotización mínima del año en curso (26.149,31 puntos).

