Noticias

El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 25 de febrero

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el Nifty 50, que empieza la jornada del miércoles 25 de febrero con incrementos del 0,56%, hasta los 25.568,20 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas previas, el selectivo invierte el resultado de la sesión previa, donde obtuvo una bajada del 0,55%, mostrando una ausencia de continuidad en los resultados.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nifty 50 anota una disminución 0,97%; por contra desde hace un año acumula aún una subida del 11,43%. El Nifty 50 se sitúa un 2,89% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 2,99% por encima de su valoración mínima del año en curso (24.825,45 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: conoce el

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 24 de febrero de 2026

Como cada martes, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores de su sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos

Clima en Valencia: la previsión meteorológica para este 25 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: la previsión

BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 25 de febrero

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BSE Sensex 30 abrió con

Ranking: Las 25 películas más vistas en Google hoy en Estados Unidos

En la guerra por el streaming, Google sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estos títulos

Ranking: Las 25 películas más