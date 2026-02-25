El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 25 de febrero

Inicio de jornada de alzas para el Nifty 50, que empieza la jornada del miércoles 25 de febrero con incrementos del 0,56%, hasta los 25.568,20 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas previas, el selectivo invierte el resultado de la sesión previa, donde obtuvo una bajada del 0,55%, mostrando una ausencia de continuidad en los resultados.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nifty 50 anota una disminución 0,97%; por contra desde hace un año acumula aún una subida del 11,43%. El Nifty 50 se sitúa un 2,89% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 2,99% por encima de su valoración mínima del año en curso (24.825,45 puntos).