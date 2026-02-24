Predicción del estado del tiempo en San Antonio para mañana martes 23 de febrero

El clima en San Antonio, Texas, es subtropical húmedo (clasificación Köppen: Cfa), caracterizado por veranos calurosos y húmedos, inviernos suaves y una transición clara entre estaciones. Foto: Wikimedia

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad texana de San Antonio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el estado del tiempo durante el día y por la noche?

El clima en San Antonio, Texas, es subtropical húmedo (clasificación Köppen: Cfa), caracterizado por veranos calurosos y húmedos, inviernos suaves y una transición clara entre estaciones. Foto: Wikimedia

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 57 grados Fahrenheit (14 grados Celsius).

Habrá un viento del sur de aproximadamente 10 millas por hora (16 kilómetros por hora), con ráfagas que alcanzarán hasta 25 millas por hora (40 kilómetros por hora).

Por la noche, el clima será mayormente soleado, con una temperatura alta cercana a los 86 grados Fahrenheit (30 grados Celsius).

Se espera un viento del sur suroeste alrededor de 10 millas por hora (16 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 millas por hora (40 kilómetros por hora).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 23 de febrero, 5:51 p. m. CST .

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.